زلزال قوي يضرب جنوبي إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الثلاثاء، بوقوع زلزال قوي جنوبي البلاد تعرضت له محافظة همزكان.

وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، أن منطقة “قلعة قاضي تخت” الواقعة بمحافظة همزكان جنوبي إيران قد تعرضت إلى زلزال بلغت شدته 4.2 على مقياس ريختر، في وقت سابق من اليوم.

إصابة 170 شخصا إثر حدوث زلزال بقوة 5.4 ريختر في إيران

وأكد رئيس هيئة الطوارئ بمحافظة هرمزكان، مهرداد حسن زادة، أن الزلزال لم يسفر عن أي خسائر تذكر، مشيرا إلى أن مركز رصد الزلازل الوطني في جامعة طهران قد أوضح أن الزلزال وقع في الساعة السابعة و47 دقيقة و5 ثواني من مساء اليوم.

وحدث الزلزال الذي “ضرب محافظة هرمزكان عند التقاء خطي الطول الشرقي 56.34 والعرض الشمالي 27.6 درجات، وفي عمق 10 كم عن سطح الأرض”.