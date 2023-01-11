"فاغنر" تفرض سيطرتها على سوليدار

أعلن مؤسس مجموعة “فاغنر” العسكرية الروسية، يفغيني بريغوجين، أن مدينة سوليدار أصبحت بالكامل تخضع لسيطرة مجموعات “فاغنر”، لكن القتال “لا يزال مستمرًا في وسط المدينة”.
موسكو – سبوتنيك. وقال بريغوجين في منشور له في قناة شركة “كونكورد” فكونتاكتي: “إن وحدات “فاغنر” سيطرت على كامل أراضي سوليدار،… لكن القتال “لا يزال مستمرًا في وسط المدينة”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوشيلين: القوات الروسية تفرض سيطرتها على وسط مدينة سوليدار
أمس, 21:37 GMT
وأضاف أن عدد الأسرى سيعلن، الأربعاء، ولم يدل بمزيد من التفاصيل.
وأكد بريغوجين أنه لم يشارك في الهجوم على مدينة سوليدار أي وحدات غير مقاتلي “فاغنر”.
وبدأت القوات الأوكرانية تفقد السيطرة تدريجيا على مدينة سوليدار، في جمهورية دونيتسك، حيث تدور منذ عدة أيام جولات قتال عنيفة فيها.
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