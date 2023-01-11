"فاغنر" تفرض سيطرتها على سوليدار

أعلن مؤسس مجموعة “فاغنر” العسكرية الروسية، يفغيني بريغوجين، أن مدينة سوليدار أصبحت بالكامل تخضع لسيطرة مجموعات “فاغنر”، لكن القتال “لا يزال مستمرًا في وسط المدينة”.

موسكو – سبوتنيك . وقال بريغوجين في منشور له في قناة شركة “كونكورد” فكونتاكتي: “إن وحدات “فاغنر” سيطرت على كامل أراضي سوليدار،… لكن القتال “لا يزال مستمرًا في وسط المدينة”.

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وأضاف أن عدد الأسرى سيعلن، الأربعاء، ولم يدل بمزيد من التفاصيل.

وأكد بريغوجين أنه لم يشارك في الهجوم على مدينة سوليدار أي وحدات غير مقاتلي “فاغنر”.