مفوضة حقوق الإنسان الروسية تناقش مع نظيرها الأوكراني المساعدات الإنسانية بين البلدين

قالت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان، تاتيانا موسكالكوفا، يوم الأربعاء، إنها التقت بنظيرها الأوكراني، دميترو لوبينيتس، وناقشت إيصال المساعدات الإنسانية لمواطني كلا البلدين.

موسكو – سبوتنيك . قالت موسكالكوفا على تلغوام: “عقد الاجتماع المقرر سابقا مع أمين المظالم الأوكراني دميترو لوبينيتس، اليوم. لقد ناقشنا قضايا إيصال المساعدات الإنسانية لمواطني البلدين”.

وأعلنت موسكالكوفا، يوم الاثنين، أنها تخطط للقاء لوبينيتس في تركيا في الفترة من 12 إلى 14 يناير/كانون الثاني.