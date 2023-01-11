زيلينسكي يحرم ميدفيدتشوك من الجنسية الأوكرانية

أعلن فلاديمير زيلينسكي موافقته على حرمان نواب “منصة المعارضة – مدى الحياة”، فيكتور ميدفيدتشوك، وتاراس كوزاك، ورينات كوزمين، وأندري ديركاش، من الجنسية الأوكرانية.

موسكو – سبوتنيك . وقال زيلينسكي في خطابه المسائي: “بناء على المواد التي أعدتها دائرة الأمن ودائرة الهجرة الحكومية في أوكرانيا، ووفقا لدستور بلدنا، قررت سحب جنسية أربعة أشخاص، هم أندريه ليونيدوفيتش ديركاش، وتاراس رومانوفيتش كوزاك، ورينات رافليفيتش كوزمين، وفيكتور فلاديميروفيتش ميدفيدتشوك”.

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس نائب معارض يتهم رئيس المخابرات الأوكرانية بالتخطيط لاغتيال فيكتور ميدفيدشوك

وأضاف زيلينسكي: “هذه ليست آخر قرارات من هذا القبيل، فالخدمات تعمل”.