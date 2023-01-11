بايدن ينفي علمه بمحتوى وثائق رسمية سرية عثر عليها في مكتبه السابق

نفى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، علمه بمحتوى وثائق رسمية سرية عُثر عليها في مكتبه السابق، تعود لفترة عمله نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما.

واشنطن – سبوتنيك . وقال بايدن في مؤتمر صحفي: “تم اطلاعي على هذا الاكتشاف وتفاجأت عندما علمت بأن هناك بعض السجلات الحكومية..”.

العثور على وثائق سرية تتعلق بأوكرانيا وإيران وبريطانيا في مكتب بايدن الخاص

وأضاف :”لكنني لا أعرف ما هو موجود في الوثائق”.

وأعلن البيت الأبيض، يوم الاثنين، أن وزارة العدل الأمريكية تراجع وثائق يحتمل أن تكون سرية عثر عليها في مركز الرئيس الحالي جو بايدن تعود لفترة عمله نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما.