أذربيجان تخطط لتصدير 24 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في 2023

قال الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، في مقابلة مع القنوات التلفزيونية الأذربيجانية إن أذربيجان تخطط لتصدير نحو 24 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2023.

باكو – سبوتنيك . وقال علييف: “سيوفر حقل الغاز الأذربيجاني موارده للأسواق الدولية لمدة 100 عام على الأقل، مما يعني أنه مع تطور التقنيات، ستزداد فرص الإنتاج”.

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وأضاف: “ما مجموعه 2.6 تريليون متر مكعب هو الحد الأدنى المؤكد لحجم إمكاناتنا… بشكل عام، من المتوقع تصدير نحو 24 مليار متر مكعب من الغاز هذا العام”.

وفي عام 2022، صدرت أذربيجان أكثر من 22 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وقال علييف إن أذربيجان ستتلقى 700-800 مليون متر مكعب من الغاز في عام 2023، بموجب عقد قصير الأجل مع شركة الطاقة الروسية العملاقة “غازبروم”.

وتم توقيع عقد باكو مع غازبروم لاستيراد مليار متر مكعب من الغاز في أواخر عام 2022.

وأضاف علييف: “في عام 2022، صدرت أذربيجان 22 مليار متر مكعب من الغاز، في حين بلغت إمدادات الغاز إلى الجمهورية من غازبروم، في تقديري، 200-300 مليون متر مكعب”.