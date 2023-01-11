إيران تستدعي سفير العراق لدیها اعتراضا على "استخدام تسمیة مزورة للخلیج"

وقال كنعاني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن “الجهاز الدبلوماسي الإيراني كان له رد فعل حول نشر العراق اسم الخليج العربي بدلاً من الخليج الفارسي الذي لا يمكن تغييره بأي واقع سواء كان رياضيا أو بأي مكان آخر”.

وتابع متحدث الخارجية الإيرانية: “أبلغنا رأينا للحكومة العراقية والموضوع جاء في إطار مسألة رياضية ورأينا ردود فعل وزارة الرياضة في إيران تجاه هذا الموضوع”.