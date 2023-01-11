بوشيلين يكشف عن "نقطة تحول" في العملية العسكرية الخاصة

وبدأت القوات الأوكرانية تفقد السيطرة تدريجيا على مدينة سوليدار، في جمهورية دونيتسك، حيث تدور منذ عدة أيام جولات قتال عنيفة فيها، بين القوات الأوكرانية والجيش الروسي.