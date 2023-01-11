بوشيلين يكشف عن "نقطة تحول" في العملية العسكرية الخاصة

أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عن حصول نقطة تحول مهمة خلال عملية تحرير مدينة سوليدار في دونتيسك.
وقال بوشيلين خلال مقابلة خاصة على قناة “سولوفيوف لايف”: “نقطة تحول حدثت خلال عملية تحرير مدينة سوليدار، حيث أحدثت خرقا في دفاعات الجيش الأوكراني وباتت المنطقة مفتوحة أمام الجيش الروسي وأمامنا بلدة مارينكا والعدو موجود بداخلها”.
وبدأت القوات الأوكرانية تفقد السيطرة تدريجيا على مدينة سوليدار، في جمهورية دونيتسك، حيث تدور منذ عدة أيام جولات قتال عنيفة فيها، بين القوات الأوكرانية والجيش الروسي.
وتعتبر سوليدار ذات أهمية استراتيجية لكييف، فهي تقع في وسط خط الدفاع أرتيموفسك (باخموت) – سيفيرسك.
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تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
14:25 GMT
وتواصل القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، لاستكمال تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية.
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