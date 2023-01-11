مقاتلة روسية تسقط طائرة أوكرانية من طراز "سو 27"

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية دمرت طائرة مقاتلة أوكرانية من طراز “سو 27” في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، إن “مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية في منطقة قرية بوبوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية أسقطت طائرة من طراز سو 27 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية”.
وأضاف بيان الوزارة: “قصفنا مركز القيادة والمراقبة للكتيبة من لواء المشاة الآلي 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بضربات نفذها الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية قرب مدينة أرتيموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية”.
وأشارت الدفاع الروسية إلى استهداف 74 وحدة مدفعية تابعة للجيش الأوكراني وأفراد ومعدات عسكرية في 113 منطقة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
كما أشارت الدفاع الروسية إلى أن القوات المسلحة العاملة على محور دونيتسك الجنوبي، قضت على نحو 25 عسكريًا أوكرانيًا، ودمرت 3 وحدات من المعدات العسكرية للقوات الأوكرانية، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وحدات القوات المحمولة جوا الروسية تحاصر مدينة سوليدار من الجهتين الشمالية والجنوبية كما تم تحرير بلدة بودغورودنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
إلى ذلك تواصل القوات الروسية تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).
وأكدت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير الماضي، أن هدفها يتمثل بتحرير سكان دونباس من الاضطهاد الذي يتعرضون له من قبل نظام كييف، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، وتقديم مجرمي الحرب فيه إلى العدالة.
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