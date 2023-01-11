مقاتلة روسية تسقط طائرة أوكرانية من طراز "سو 27"

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وحدات القوات المحمولة جوا الروسية تحاصر مدينة سوليدار من الجهتين الشمالية والجنوبية كما تم تحرير بلدة بودغورودنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

إلى ذلك تواصل القوات الروسية تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).

وأكدت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير الماضي، أن هدفها يتمثل بتحرير سكان دونباس من الاضطهاد الذي يتعرضون له من قبل نظام كييف، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، وتقديم مجرمي الحرب فيه إلى العدالة.