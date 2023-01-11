الاتحاد الأوروبي و"الناتو" يشكلان فريق عمل لتأمين البنية التحتية الحيوية

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي اتفقا على إطلاق فريق عمل مشترك لتوفير حماية أفضل للبنية التحتية الحيوية في أعقاب التخريب الذي طال خطوط أنابيب “التيار الشمالي”.

موسكو- سبوتنيك. وذكرت أورسولا فون دير لاين قبل المناقشة مع الأمين العام لحلف “الناتو” ينس ستولتنبرغ: “اليوم نطلق فريق عمل بين الاتحاد الأوروبي والناتو من أجل البنية التحتية الحيوية المرنة”.

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وأضافت: “هذه فرقة عمل حيث سيعمل خبراؤنا من الناتو والاتحاد الأوروبي جنبا إلى جنب لتحديد التهديدات الرئيسية لبنيتنا التحتية الحيوية وللنظر في نقاط الضعف الاستراتيجية التي لدينا، وبالطبع أيضا لتطوير المبادئ الأساسية لتحسين قدرتنا على الصمود، واقتراح تدابير التخفيف والإجراءات العلاجية”.

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن فريق العمل سيغطي في البداية أربعة قطاعات، بما في ذلك النقل والطاقة والتكنولوجيا الرقمية والفضاء، ويقدم تقريرا بالنتائج إلى الدول الأعضاء في الكتلة والدول الحليفة.

وأضافت فون دير لاين أن الأنشطة الرئيسية لفريق العمل ستشمل تبادل المعلومات وأفضل الممارسات، فضلا عن الإنذار المبكر.