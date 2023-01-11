تعطل حركة الطيران في الولايات المتحدة

أفادت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، بوقوع عطل تقني تسبب في تأخر الرحلات الجوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مشيرةً إلى أنه جاري العمل على إصلاح هذا العطل.

القاهرة – سبوتنيك. وذكرت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي، عبر تويتر: “نعمل على استعادة إشعار نظام المهمات الجوية (إشعار من سلطة الطيران لتنبيه الطيارين من الأخطار المحتملة خلال الرحلة)، ونحن نجري عمليات التحقق النهائية ونعمل على إعادة تحميل النظام الآن”. ونوّهت بحدوث تأخر في الرحلات الجوية عبر المجال الجوي للولايات المتحدة حتى إصلاح العطل.

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