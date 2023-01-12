الطيران الفيدرالي الأمريكي يكشف الموعد المتوقع لاستئناف الرحلات

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي أنه من المتوقع استئناف رحلات المغادرة من الولايات المتحدة الساعة 9 صباحًا (الساعة 14 بتوقيت غرينتش).

وأشارت في تغريدة لها عبر “تويتر” إلى إنها “تحرز تقدمًا في استعادة نظام الإشعار بالبعثات الجوية بعد انقطاع الخدمة”.

وأفادت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي، بوقت سابق اليوم الأربعاء، بوقوع عطل تقني تسبب في تأخر الرحلات الجوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن العمل جار لإصلاح هذا العطل.

Update 4: The FAA is making progress in restoring its Notice to Air Missions system following an overnight outage. Departures are resuming at @EWRairport and @ATLairport due to air traffic congestion in those areas. We expect departures to resume at other airports at 9 a.m. ET. — The FAA ✈️ (@FAANews) January 11, 2023

وذكرت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي، عبر تويتر: “نعمل على استعادة إشعار نظام المهمات الجوية (إشعار من سلطة الطيران لتنبيه الطيارين من الأخطار المحتملة خلال الرحلة)، ونحن نجري عمليات التحقق النهائية ونعمل على إعادة تحميل النظام الآن”.

ونوّهت بحدوث تأخر في الرحلات الجوية عبر المجال الجوي للولايات المتحدة حتى إصلاح العطل.

ومن جانبه أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وجه وزارة النقل بفتح تحقيق في ملابسات تعطل الملاحة الجوية في أمريكا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد دليل حتى الآن على وقوع هجوم إلكتروني أدى لتعطل نظام الملاحة الجوية بالولايات المتحدة.