برلمانية إسرائيلية تطالب بـ"زلزلة" الشارع تحت أقدام نتنياهو

نادت برلمانية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بزلزلة الشارع من تحت أقدام بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن ميشال شير، عضوة الكنيست عن حزب “يش عتيد” الذي يتزعمه يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، مطالبتها بخروج المواطنين الإسرائيليين إلى الشوارع تظاهرا ضد نتنياهو.

وطالبت ميشال شير التي انشقت عن حزب “الليكود” الحاكم بزعامة نتنياهو قبل عامين، بخروج الناس إلى الشوارع كل يوم، بل كل لحظة وكل دقيقة للتظاهر ضد الحكومة الإسرائيلية الحالية التي يتزعمها نتنياهو.

ח”כ @MichalShir מיש עתיד ב-#עושיםצהריים: “צריך להוציא אנשים לרחובות כל יום, כל רגע וכל דקה להפגין נגד הממשלה הזו. להבעיר את הרחובות ברגליים”@YaelDan1 pic.twitter.com/Y85hugdNC7 — גלצ (@GLZRadio) January 11, 2023

وقالت شير:

زلزلوا الشوارع بأقدامكم.

وفي السياق نفسه، أوضح عضو الكنيست، تسيفكا فوغل عن حزب “عوتسما يهوديت/قوة يهودية” وهو ضابط في الاحتياط بالجيش الإسرائيلي برتبة عميد، أمس الثلاثاء، أن غانتس ولابيد، ومعهما آخرون، منهم وزير الأمن الداخلي السابق، الجنرال موشيه بوغي يعالون، يحرضون الناس على التمرد، ويطالبون بخروج الناس إلى الشوارع.

وأوضح فوغل ضمن سلسلة تصريحاته أن مثل هذه الدعوة المطالبة بالتمرد والعصيان على حكومة بنيامين نتنياهو تعد بمثابة “خيانة للوطن”، وهو سبب كاف لاعتقال هؤلاء، خاصة لابيد رئيس الوزراء الأسبق، وغانتس وزير الدفاع الأسبق في حكومته.

נתניהו, במדינה דמוקרטית לא דורסים אזרחים ולא את מערכת המשפט. הפכת לראש ממשלה חלש שרועד מפחד מהשותפים הקיצונים שלו. הם לא סופרים אותך ומובילים את מדינת ישראל להתרסקות. — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) January 10, 2023

وتوافق ألموغ كوهين، نائب الوزير في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مع ما ذكره عضو الكنيست، تسفيكا فوغل، من أنه في حال عدم توقف كل من لابيد وغانتس ويعالون ومعهم يائير جولان الذي دعا إلى عصيان مدني في بلاده، ضد حكومة نتنياهو، فإنه يجب اعتقالهم وتكبيليم بالأصفاد.

وكان تسيفكا فوغل قد حذر نتنياهو من أنه يدير حربا أهلية في إسرائيل من خلال تهديده لتماسك وقوة المجتمع الإسرائيلي، مشيرا إلى أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي يسير في طريقه محدثا زلزالا في البلاد.

ח”כ צביקה פוגל: “צריך לעצור עכשיו את גנץ ולפיד על בגידה במולדת” https://t.co/amlQISdcDF pic.twitter.com/W8sASQKN9q — ערוץ 7 (@arutz7heb) January 10, 2023

وفي السياق نفسه، دعا عضو البرلمان الإسرائيلي “الكنيست”، يائير جولان، إلى عصيان مدني في بلاده، حيث نشر جولان، وهو عضو بالكنيست عن حزب “ميرتس” اليساري، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، دعا من خلالها إلى العصيان المدني في إسرائيل، وذلك احتجاجا على سياسة حكومة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الجديد.

ولم يكتف عضو الكنيست عن حزب ميرتس اليساري، وهو جنرال سابق بالجيش الإسرائيلي، ونائب وزير الاقتصاد السابق، بذلك بل وصف حكومة نتنياهو الجديدة بأنها “حكومة فاسدة والحريديم المتطرفون يحصلون على أموال الإسرائيليين ويفعلون ما يريدون دون أي رادع”، مناشدا بمحاربة تلك الحكومة وعدم الاكتفاء بمظاهرات أيام السبت.

ويشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس، قد حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من اندلاع حرب أهلية في بلاده، قائلا إنه يتحمل مسؤوليتها.

ח”כ מעוצמה יהודית: “צריך להוציא צו מעצר לגנץ, לפיד, יעלון ויאיר גולן”https://t.co/452k9TsoJ4 — מעריב אונליין (@MaarivOnline) January 10, 2023

وكان وزير الدفاع السابق يشير إلى محاكمة نتنياهو في قضايا فساد بدأت في 24 مايو/ أيار 2020، يقول الأخير إنها مؤامرة ضده يشارك فيها القضاء.

وتابع غانتس متحدثا لرئيس الوزراء: “إذا واصلت السير على الطريق الذي تمضي به، فستكون مسؤولية حرب أهلية تدور رحاها في المجتمع الإسرائيلي على عاتقك”.