إعلام: البريد البريطاني يتعرض لهجوم إلكتروني

أكدت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أن خدمة البريد البريطانية قد تعرضت لهجوم إلكتروني، بشكل مؤقت.

وأفادت وكالة “أسوشيتدبرس”، مساء اليوم الأربعاء، بأن خدمة البريد البريطانية قد تعرضت لحادث إلكتروني، في وقت سابق من اليوم، منعها من إرسال رسائل أو طرود إلى دول أخرى، بشكل مؤقت.

ونقلت الوكالة عن “رويال ميل” أو خدمة البريد الملكي البريطاني أن خدمات الصادر الدولية قد تعرضت أو عانت من تعطل شديد في خدماتها، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأفادت “رويال ميل” بأنها غير قادرة، بشكل مؤقت، على إرسال العناصر إلى وجهات خارجية، في وقت أوصت عملاءها بالاحتفاظ بالبريد المراد إرساله خارج البلاد بالتوازي مع محاولة خدمة البريد الملكي البريطاني العمل على حل المشكلة.

ولفتت الخدمة البريطانية إلى أن عددا من العملاء ربما يواجهون تعطلا أو تأخيرا في الخدمة للعناصر التي تم شحنها بالفعل للصادر.

ونقلت الوكالة عن المركز الوطني البريطاني للأمن الإلكتروني أن لديه علم بواقعة تعرض خدمة البريد الملكي البريطاني لهجوم إلكتروني، وأنه يعمل مع “رويال ميل” والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة على بحث وفهم تأثير ذلك بشكل كامل على خدمة البريد.