لندن وطوكيو توقعان اتفاقية دفاع تسمح بتبادل نشر القوات

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، يوم الأربعاء، إن سوناك ونظيره الياباني فوميو كيشيدا وقعا اتفاقية دفاع ثنائية يطلق عليها اسم اتفاقية الوصول المتبادل تسمح للندن وطوكيو بتبادل نشر القوات على أراضي البلدين.

موسكو – سبوتنيك . وقال المكتب في تغريدة عبر موقع تويتر: “وقّع رئيس الوزراء ورئيس الوزراء الياباني اتفاقية تاريخية للسماح للمملكة المتحدة واليابان بنشر قوات في بلدان بعضهما بعضا”.

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ووفقا لرئاسة الوزراء استضاف سوناك كيشيدا في برج لندن، في وقت سابق من يوم الأربعاء، وخلال الاجتماع، ناقشا اتفاقية الوصول المتبادل، مشيرين إلى أنها “كانت خطوة مهمة في التعاون المشترك بين المملكة المتحدة واليابان”.

وقال المكتب على الموقع الإلكتروني: “إن التعاون عبر الدفاع والأمن لن يفيد اليابان والمملكة المتحدة فحسب، بل الاستقرار العالمي الأوسع نطاقا”.

وقال سوناك أيضا إنه يتطلع إلى زيارة هيروشيما لحضور قمة مجموعة السبع في مايو، كما جاء في البيان.