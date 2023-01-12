واشنطن تستبعد أن يكون نشاط البحرية الصينية المتزايد تمهيدا لغزو تايوان الوشيك

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، خلال مؤتمر صحفي إنه “يشكك بشدة” في أن زيادة نشاط القوات البحرية الصينية حول تايوان يعني أن غزو الجزيرة وشيك.
واشنطن – سبوتنيك. وقال أوستن، يوم الأربعاء: “لقد شهدنا زيادة في نشاط السفن السطحية حول تايوان، ومرة أخرى، نعتقد أنهم يسعون إلى إنشاء وضع طبيعي جديد، ولكن سواء كان ذلك يعني أن الغزو وشيكا أم لا، أشك في ذلك بشدة”.
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9 يناير, 14:45 GMT
وصعدت الصين من ضغوطها في السنوات الأخيرة بإرسال طائرات حربية أو سفن بحرية بشكل شبه يومي باتجاه الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، حيث تؤكد بكين سيادتها على الجزيرة، التي تحاول الانفصال عن البر الرئيسي منذ عام 1949 بعد حرب أهلية.
قالت وزارة الدفاع الوطني التايوانية في بيان، صباح الاثنين، إنه على مدار 24 ساعة، حلقت 57 طائرة حربية صينية وأربع سفن باتجاه تايوان. عبرت 28 طائرة الخط الوسطي لمضيق تايوان، وهي حدود غير رسمية اتفق عليها الجانبان سابقا.
أعلنت الصين عن التدريبات، مساء الأحد الماضي، قائلةً إن “هدفهم الأساسي كان التدرب على الضربات البرية والهجمات البحرية”، وفقا لبيان صادر عن شي يي، المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي بجيش التحرير الشعبي الصيني.
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