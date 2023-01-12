"أنصار الله" تعلق على إعلان البحرية الأمريكية: محاولة مكشوفة للتشويش على جهود السلام

نفت جماعة “أنصار الله” اليمنية، اليوم الخميس، علاقتها بشحنة أسلحة أعلنت البحرية الأمريكية اعتراضها في خليج عمان، معتبرةً أنها محاولة من واشنطن للتأثير على مساعي السلام في اليمن.

القاهرة – سبوتنيك . وقال نائب وزير الخارجية في حكومة “الإنقاذ الوطني [غير معترف بها]” المشكّلة من “أنصار الله”، حسين العزي، عبر “تويتر”: “ترويج واشنطن لهكذا أكاذيب وإشاعات محاولة مكشوفة للتشويش على جهود السلام وهذا أمر ليس مستغربا طبعاً ولا ملفتا”.

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وأضاف: “الملفت هنا هو فقط تراجع الذكاء الأمريكي في حبك وإتقان الأكاذيب”.

ورأى العزي وهو رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في “أنصار الله”، أنه “كان من المهم إدراك أن هذا النوع من الأسلحة تحديداً لا تحتاجه اليمن لأنه متوفر بملايين القطع الفائضة عن الحاجة”.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت البحرية الأمريكية اعتراضها في السادس من الجاري، سفينة صيد في المياه الدولية بخليج عُمان على متنها 2116 بندقية هجومية من طراز (إي كي – 47) أثناء إبحارها في طريق لتهريب البضائع غير المشروعة من إيران إلى جماعة “أنصار الله”، مشيرة إلى ضبط 6 يمنيين على متنها.

ويوم الاثنين الماضي، جددت جماعة “أنصار الله”، اتهامها لأمريكا بإعاقة السلام في اليمن، ودفع الأوضاع نحو التصعيد.

سبق ذلك في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، توجيه رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من “أنصار الله”، مهدي المشاط، اتهاماً مماثلاً إلى المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، بإفشال جهود تمديد هدنة الأمم المتحدة التي انقضت مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، واصفاً الدور الأمريكي في الهدنة بـ”الخبيث”، وأنه “لا يريد أن تجدد الهدنة”.

وأعلنت “أنصار الله”، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وصول مفاوضات تمديد الهدنة الأممية في اليمن إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.

وتسيطر جماعة “أنصار الله” منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.