كييف تتلقى نحو 60% من إمدادات الكهرباء المطلوبة

قال سيرغي كوفالينكو، رئيس شركة الطاقة الأوكرانية “ياسنو”، يوم الأربعاء، إن كييف تتلقى نحو 60% من الكمية المطلوبة من إمدادات الكهرباء.

موسكو – سبوتنيك . وقال كوفالينكو على وسائل التواصل الاجتماعي: “بسبب حالة شبكات [الطاقة] وتوليد [الأحجام]، يتم الآن إعطاء نحو 60 في المئة من الحجم المطلوب لكييف”.

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وأضاف: “من هذا الحجم المتاح، سيذهب نحو 40% إلى مرافق البنية التحتية الحيوية. ويتم توزيع الباقي بيننا جميعا”، لافتًا: “يحدث أن الاستهلاك الآن غير متساو للغاية خلال النهار، ويتقلب حجم العجز”.

وأشار كوفالينكو إلى أنه “بالنسبة للحاضر، فإن استهلاك الكهرباء يتجاوز التوليد”، مضيفًا أن الطقس البارد يزيد أيضا من العجز.

واستهدفت روسيا منشآت الطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا ابتداء من 10 أكتوبر/نشرين الأول، ردا على الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية الروسية وقصف جسر القرم ، الذي تعتقد موسكو أن الأجهزة الخاصة الأوكرانية نفذته.

وتم شن الضربات ضد السلطة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين، تم إصدار تحذيرات من الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

وبعد سلسلة أخرى من الهجمات في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إن نحو 50% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.