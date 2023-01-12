روسيا تنظم اجتماعا غير رسمي لمجلس الأمن الدولي حول قصف دونباس

أعلن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إجراء جلسة غير رسمية لمجلس الأمن الدولي في 17 كانون الثاني/ يناير،حول أوكرانيا بمبادرة موسكو.
الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال بوليانسكي: “سيكون هناك متحدثون مثيرون للاهتمام وحقائق، كما نعلم، في مثل هذه الاجتماعات نتمكن من إبراز مواد فيديو وصور، على عكس الاجتماعات الرسمية”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 08:21 GMT
ووفقاً له، سيجري الاجتماع غير الرسمي حول قصف دونباس في كانون الأول/ ديسمبر، بتاريخ 20 كانون الثاني/ يناير في الساعة 19:00 بتوقيت موسكو.
وتواصل التشكيلات المسلحة الأوكرانية استهداف المدنيين في المناطق المحررة، التي انضمت أخيرا إلى روسيا الاتحادية، باستخدام مختلف الأسلحة والذخيرة الغربية المتاحة لها، فيما تستكمل القوات الروسية تحرير بقية المناطق.
وأوضحت موسكو، منذ إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 24 شباط/ فبراير، أن هدفها يتمثل بتحرير سكان دونباس من الاضطهاد الذي يتعرضون له من قبل نظام كييف، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، وإبعاد حلف الناتو عن حدود روسيا الاتحادية.
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