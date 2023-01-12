مولدوفا: نسعى إلى الانسحاب العسكري الروسي من بريدنيستروفيا بالوسائل السلمية

قال نائب رئيس الوزراء المولدوفي، نيكو بوبيسكو، إن بلاده ستواصل الإصرار على انسحاب الجيش الروسي من أراضي بريدنيستروفيا، ولكنها ستحل هذه القضية بالوسائل السلمية حصرا.

كيشينيوف – سبوتنيك . قال بوبيسكو على قناة التلفزيون 8 المولدوفية: “لقد قلنا دائما إن الوجود غير القانوني للقوات الروسية على أراضي مولدوفا هو عامل من عوامل عدم الاستقرار لكل من الجمهورية والمنطقة”.

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وأضاف إن “الطريقة الوحيدة التي نريد بها تحقيق هذا الهدف هي من خلال الدبلوماسية والمفاوضات والحوار مع الجانب الروسي وترانسنيستريا”.

وقال إنه من الصعب مناقشة القضية الآن، لأن كيشينيوف تحافظ على العلاقات مع موسكو فقط على مستوى السفارات.

وتقع بريدنيستروفيه في المنطقة شرقي نهر دنيستر بين أوكرانيا ومولدوفا؛ وأعلنت استقلالها عام 1990، حيث كانت آنذاك تتبع جمهورية مولدوفا الاشتراكية السوفياتية.

وفي آذار/ مارس عام 1992، وعلى خلفية إعلان استقلال بريدنيستروفيه، اشتعلت أعمال قتالية بين أنصار الاستقلال والقوات المولدوفية ، انتهت في تموز/يوليو من ذات العام.

وتوجد قوات حفظ سلام في منطقة النزاع، تتضمن 402 عسكريا من روسيا الاتحادية، و492 من بريدنيستروفيه، و355 من مولدوفا، وعشرة مراقبين من أوكرانيا.