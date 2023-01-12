كوريا الجنوبية تدرس إمكانية نشر أسلحة نووية في المستقبل

وقال يول إن “كوريا الجنوبية يمكن أن تستضيف أسلحة نووية في المستقبل وتضع نفسها في الخدمة إذا ساء الوضع مع “استفزازات” كوريا الشمالية، لافتًا إلى إمكانية بلاده الحصول على هذا السلاح في حال تطور مثل هذا الوضع، وذلك باستخدام التقنيات العلمية المطلوبة فسنكون قادرين بسرعة دون قضاء الكثير من الوقت على الحصول على الأسلحة النووية.