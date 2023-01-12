الإمارات تعين سلطان الجابر رئيسا لمؤتمر المناخ "COP28" بتوجيه من محمد بن زايد

قررت دولة الإمارات، اليوم الخميس، “تكليف سلطان بن أحمد الجابر المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي رئيسًا معيَّنًا للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28”.

وبتوجيه من رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أصدر “الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير ديوان الرئاسة، قرارا بتكليف سلطان بن أحمد الجابر مبعوثا خاصا للتغير المناخي “COP28”.

رئيس الإمارات يعلن استضافة بلاده أعمال مؤتمر المناخ “كوب 28” في 2023

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أنه “جرى أيضا تكليف كل من شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب بصفتها “رائدة المناخ للشباب في المؤتمر”، ورزان المبارك رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بصفتها رائدة المناخ في المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي، خلال الفترة من 30 من شهر نوفمبر وحتى 12 من شهر ديسمبر 2023”.

وبيّنت الوكالة في تقريرها أن “دولة الإمارات تكثف جهودها لتعزيز التعاون والعمل الشامل والتكاملي الذي يسعى إلى توحيد جهود الاقتصادات الناشئة والدول المتطورة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص إضافة إلى مستهلكي الطاقة ومنتجيها بهدف إيجاد الحلول المناسبة وتحقيق التغيير المطلوب”.

وكان رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعلن عن استضافة بلاده النسخة المقبلة من مؤتمر التغير المناخي (كوب 28)، والتي ستعقد في 2023.

وقال ابن زايد، خلال كلمة له أثناء حضوره النسخة الحالية من مؤتمر المناخ (كوب 27) في شرم الشيخ المصرية العام الماضي: ” نستعد لاستضافة الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في مدينة دبي “إكسبو” خلال عام 2023، لنركز على دعم تنفيذ مخرجات المؤتمرات السابقة”.

وأكد الرئيس الإماراتي في كلمته أن الإمارات العربية المتحدة هي أول دولة في المنطقة تعلن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، مضيفًا: “النفط والغاز لدينا ضمن الأنواع الأقل كثافة كربونية في العالم”.