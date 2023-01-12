الجيش الإسرائيلي يقتحم نابلس ويصيب 10 فلسطينيين بالرصاص الحي والدهس

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 10 مواطنين بينهم صحفيان خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، اليوم الخميس، إن “خمسة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، بينهم الصحفيان ناصر اشتية وحسن قمحية، فيما أصيب آخران بجروح بعد أن دعسهما جيب عسكري، وسجلت ثلاث إصابات بشظايا الرصاص”، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأشارت الوكالة إلى أن “قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من عدة محاور، وحاصرت مخبزا في البلدة القديمة من المدينة”.

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ونقلت أن “مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان في مناطق متفرقة من المدينة، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة ثمانية مواطنين بالرصاص”.