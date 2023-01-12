دعوة رسمية لأردوغان لزيارة إسرائيل… الدلالات وردود الفعل الإقليمية

تسلم الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، أمس الأربعاء، أوراق اعتماد سفير تركيا الجديد، شاكر أوزكان تورونلار، لدى البلاد بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وجاء ذلك بعد أسبوعين على تسلم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أوراق اعتماد سفيرة إسرائيل الجديدة لدى أنقرة، إيريت ليليان.

هرتسوغ يتسلم أوراق اعتماد السفير التركي ويدعو أردوغان لزيارة إسرائيل

يذكر أنه في العام الماضي، بدأت تركيا وإسرائيل في تحسين العلاقات بزيارات رفيعة المستوى شملت زيارة الرئيس هرتسوغ لأنقرة. كما اتفق الجانبان في أغسطس/ آب على تبادل تعيين سفيريهما.

كانت علاقات البلدين متوترة بعد أن طردت أنقرة السفير الإسرائيلي في أعقاب غارة إسرائيلية عام 2010 على سفينة مساعدات متجهة إلى غزة ما أسفر عن مقتل عشرة مواطنين أتراك

واستأنف الجانبان العلاقات الدبلوماسية في عام 2016، لكن بعد ذلك بعامين استدعت تركيا سفيرها من إسرائيل وطردته عندما قتلت القوات الإسرائيلية عددا من الفلسطينيين الذين شاركوا في احتجاجات بقطاع غزة.

من جانبه قال أشرف العجرمي الكاتب الفلسطيني المختص بالشأن الإسرائيلي إن العلاقة بين تركيا وإسرائيل تحسنت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة لافتا إلى أن الحكومة اليمينية الجديدة بحاجة إلى مثل هذا التواصل مع قوى إقليمية مثل تركيا لتبرهن للجمهور الإسرائيلي والعالم على أنها قادرة على الحفاظ على علاقاتها الدولية ونسج علاقات جديدة.

وأضاف العجرمي أن تركيا أيضا بدأت في تغيير سياساتها مع الإقليم مثل سوريا ومصر والخليج مشيرا إلى أن العلاقة بين تركيا وإسرائيل لها خصوصية لأنها علاقة متداخلة اقتصاديًا وعسكريًا على مستويات كبيرة جدا تحقق مصالح للطرفين.

وأشار العجرمي إلى أن طريقة تعاطي أنقرة مع الحكومة اليمينية ستظهر بناء على رد فعل الحكومة وأسلوبها مع الفلسطينيين، لافتا إلى أن السلطة الفلسطينية لا تريد أي تحسن في علاقة إسرائيل مع القوى الإقليمية.

وأما إبراهيم المدهون المدير العام المؤسسة الفلسطينية للإعلام فيميد فقال: إن الفلسطينيين ضد أي تقارب وتطبيع بين لإسرائيل وأي دولة عربية وإسلامية، وأضاف أن على الدول العربية والإسلامية محاصرة هذا العدو والتضييق عليه بدلًا من التواصل معه.

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وأشار المدهون أن “السياسة ليست معادلة واحدة ولها مقتضياتها وحساباتها وإن علاقة تركيا المتحسنة مع الكيان الصهيوني لن تؤثر على علاقة تركيا بالفلسطينيين والفصائل الفلسطينية”.

واستبعد المدهون أن تحمل زيارة أردوغان مشروع وساطة ما بين الفلسطينيين وإسرائيل لافتا إلى أنها ربما تتعلق بالعلاقة الثنائية بين الكيان وتركيا.

وأما كرم سعيد خبير الشئون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية فقال: إن توقيت الدعوة الموجهة من الرئيس الإسرائيلي لنظيره التركي ذو دلالة مهمة للغاية على صعيد تطور العلاقة بين البلدين خاصة بعد تقديم أنقرة براهين قوية على التقارب مثل تقييد حركة عناصر حركة “حماس” الموجودين على الأرض التركية.

وأضاف سعيد أن إسرائيل تمثل شريكًا اقتصاديًا مهمًا لتركيا خاصة على صعيد مشاريع الطاقة بعد الاكتشافات الجديدة في شرق المتوسط فضلا عن التعاون العسكري.

وأشار سعيد إلى أن إسرائيل تهدف من وراء ذلك حصار الدور الإيراني خاصة في سوريا مؤكدا أن العلاقات التركية الإسرائيلية تتسم بالتذبذب وهو تذبذب مرتبط بعلاقة أعضاء حزب العدالة والتنمية بأعضاء حركة “حماس”، وهو ما يظهر الآن مع اقتراب الانتخابات التركية مما جعل أردوغان يتجه لجلب دعم دولي وغربي من خلال هذه الزيارة فضلا عن رغبته في إنقاذ اقتصاده وعملته التي شهدت بعض التدهور مؤخرا.