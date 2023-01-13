العثور على مجموعة جديدة من الوثائق السرية للرئيس الأمريكي

كشفت مصادر مطلعة أن الفريق القانوني للرئيس الأمريكي جو بايدن عثر على مجموعة جديدة من الوثائق السرية الخاصة بالرئيس.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن المصادر أنه عثر على الوثائق الجديدة خلال عملية البحث التي انطلقت في أعقاب العثور على وثائق أخرى سرية بمكتب سابق لبايدن بمركز أبحاث.

بايدن ينفي علمه بمحتوى وثائق رسمية سرية عثر عليها في مكتبه السابق

وقال أحد المصادر إن عملية البحث الجديدة أدت إلى العثور على وثائق إضافية تهم المسؤولين الحكوميين الذين يتولون مهمة مراجعة الأمر.

وحتى الآن لم يتضح محتوى الوثائق الجديدة أو عددها أو المكان الذي تم العثور عليها فيه.

يذكر أنه تم العثور على المجموعة الأولى من الوثائق، حينما كان محامو الرئيس بايدن يقومون بتعبئة الملفات في مكتبه الخاص السابق.

وتضم هذه المجموعة 10 وثائق سرية، بما في ذلك مواد تعلق بالاستخبارات الأمريكية ومذكرات إعلامية بشأن أوكرانيا وإيران والمملكة المتحدة.

وبعض هذه الوثائق ترقى إلى درجة “سرية للغاية”، وهي أعلى درجات السرية، ويفترض أن تحفظ في أماكن آمنة.