نائب أوكراني: الأجانب سيتمكنون الآن من الخدمة في جميع التشكيلات المسلحة في البلاد

موسكو – سبوتنيك. وكتب غونشارينكو، في قناته على “تلغرام”، أن 321 نائباً صوتوا لاعتماد الوثيقة، حيث: “تم تحديد إجراءات الخدمة العسكرية للأجانب. ويتعلق القانون بشكل خاص بكتيبة “آزوف”.

ويُذكر أنه لا تزال هناك ثغرات في تشريعات أوكرانيا، ما يسمح للأجانب بالخدمة فقط في الوحدات التابعة للقوات المسلحة، بينما تم إنشاء كتيبة “آزوف” كجزء من الحرس الوطني لأوكرانيا، ما يعني أن الأجانب الذين خدموا فيها لم يكونوا قادرين على البقاء بشكل قانوني في البلاد، وبالتالي الحصول على الجنسية الأوكرانية.