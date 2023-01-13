نائب أوكراني: الأجانب سيتمكنون الآن من الخدمة في جميع التشكيلات المسلحة في البلاد

أعلن النائب في البرلمان الأوكراني (الرادا)، أليكسي غونشارينكو، اليوم الخميس، عن اعتماد البرلمان لمشروع قانون يسمح للأجانب بالخدمة في كل من القوات المسلحة لأوكرانيا والحرس الوطني، بما في ذلك في كتيبة “آزوف” (منظمة إرهابية محظورة في روسيا).
موسكو – سبوتنيك. وكتب غونشارينكو، في قناته على “تلغرام”، أن 321 نائباً صوتوا لاعتماد الوثيقة، حيث: “تم تحديد إجراءات الخدمة العسكرية للأجانب. ويتعلق القانون بشكل خاص بكتيبة “آزوف”.
ويُذكر أنه لا تزال هناك ثغرات في تشريعات أوكرانيا، ما يسمح للأجانب بالخدمة فقط في الوحدات التابعة للقوات المسلحة، بينما تم إنشاء كتيبة “آزوف” كجزء من الحرس الوطني لأوكرانيا، ما يعني أن الأجانب الذين خدموا فيها لم يكونوا قادرين على البقاء بشكل قانوني في البلاد، وبالتالي الحصول على الجنسية الأوكرانية.
وتم نشر وثائق مشروع القانون على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني.
والجدير بالذكر أن المحكمة العليا الروسية أعلنت، كتيبة “آزوف” منظمة إرهابية، بناء على دعوى رفعها مكتب المدعي العام.
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وجاء في إعلان القاضي: “اعتبار كتيبة “آزوف” منظمة إرهابية وحظر أنشطتها على الأراضي الروسية”.
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