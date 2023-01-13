حكومة "طالبان" تسعى لزيادة حضورها الدبلوماسي لدى روسيا

أعلنت الحكومة الأفغانية التي تقودها حركة “طالبان”، اليوم الخميس أنها تخطط لتوسيع تواجدها الدبلوماسي لدى روسيا ورفع مستوى تمثيله.
موسكو- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات لنائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية.
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27 ديسمبر 2022, 20:42 GMT
وفي وقت سابق اليوم التقى القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي بالممثل الرئاسي الروسي الخاص لأفغانستان زامير كابولوف في كابول لمناقشة التعاون الاقتصادي.
وقال المسؤول الأفغاني إن: “متقي قال خلال الاجتماع مع كابولوف إن (طالبان) ترغب في زيادة حضورها الدبلوماسي ورفع مستواه. ووجه متقي الشكر لروسيا على تقديمها كافة التسهيلات للسفارة الأفغانية في موسكو”.
وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/ آب الماضي، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من البلاد.
وشكلت “طالبان”، حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد، بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد إلى الإمارات، قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.
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