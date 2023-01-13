"أنصار الله" تتهم الجيش السعودي بقصف مناطق حدودية شمال غربي اليمن

القاهرة – سبوتنيك. وأفاد تلفزيون “المسيرة” الناطق باسم جماعة “أنصار الله”، بأن “مدنياً قُتل بنيران الجيش السعودي في مديرية شدا الحدودية”.

وذكر أن “الجيش السعودي نفذ قصفاً صاروخياً على مديرية شدا بالتزامن مع تنفيذ طائرات العدوان [في إشارة إلى التحالف العربي] التجسسية ثلاث غارات على المديرية”.

ولم يصدر أي تعليق من الجيش السعودي أو التحالف العربي الذي تقوده بشأن ذلك.

ويأتي التصعيد الميداني في محافظة صعدة معقل جماعة “أنصار الله”، في وقت يجري وفد من سلطنة عُمان لقاءات مع قيادات الجماعة بهدف الدفع بجهود تجديد هدنة الأمم المتحدة التي انقضت في اليمن، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.