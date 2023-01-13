"أنصار الله" تتهم الجيش السعودي بقصف مناطق حدودية شمال غربي اليمن

وذكر أن “الجيش السعودي نفذ قصفاً صاروخياً على مديرية شدا بالتزامن مع تنفيذ طائرات العدوان [في إشارة إلى التحالف العربي] التجسسية ثلاث غارات على المديرية”.
ولم يصدر أي تعليق من الجيش السعودي أو التحالف العربي الذي تقوده بشأن ذلك.
ويأتي التصعيد الميداني في محافظة صعدة معقل جماعة “أنصار الله”، في وقت يجري وفد من سلطنة عُمان لقاءات مع قيادات الجماعة بهدف الدفع بجهود تجديد هدنة الأمم المتحدة التي انقضت في اليمن، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وتسيطر جماعة “أنصار الله” منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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