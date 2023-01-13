أنقرة تلغي زيارة لمسؤول سويدي بعد مسيرات لحزب العمال الكردستاني في ستوكهولم

ألغى رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، زيارة كانت مقررة لنظيره السويدي، أندرياس نورلين، إلى أنقرة، في 17 كانون الثاني/ يناير الجاري، على خلفية مسيرة لحزب العمال الكردستاني مناهضة للرئيس رجب طيب أردوغان في ستوكهولم.

أنطاكيا – سبوتنيك . وقالت شبكة “تي آر تي” التركية الرسمية، إن “رئيس البرلمان التركي ألغى زيارة رئيس البرلمان السويدي نورلين إلى تركيا، في 17 كانون الثاني/ يناير، ردًا على استفزازات أنصار المنظمات الإرهابية في ستوكهولم”.

السويد تصف مطالب تركيا مقابل انضمامها إلى الناتو “بغير مجدية”

من جهته، أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أنه “يجب ألا تنتظر السويد موافقة تركيا على انضمامها للناتو في حال لم تلتزم بتعهداتها”.

وأضاف أنه “على حلف الناتو إظهار ردة فعل على استفزازات أنصار المنظمات الإرهابية في ستوكهولم”.

وكان الرئيس التركي قد هدد بتجميد انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي “ناتو” إذا لم تفيا بوعودهما بشأن الامتناع عن “دعم الإرهاب”.

ووقعت فنلندا والسويد مع تركيا مذكرة تفاهم تهدف إلى تبديد مخاوف أنقرة الأمنية، مقابل موافقة الأخيرة على انضمام الدولتين إلى الناتو.