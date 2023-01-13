إسبانيا تعلن عن تدريب أكثر من 200 جندي أوكراني في الأسابيع المقبلة

أعلنت الحكومة الإسبانية أن إسبانيا ستستقبل أكثر من 220 جنديا أوكرانيا، يوم الخميس، للتدريب العسكري.

موسكو – سبوتنيك . وقالت الحكومة على الموقع الإلكتروني: “ستستقبل وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس 225 جنديا ومقاتلا أوكرانيا في قاعدة توريخون الجوية، الذين سيتم تدريبهم في إسبانيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة”.

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وسيشارك نحو 200 جندي أوكراني، معظمهم من المدنيين المعبئين دون أي خبرة عسكرية، في التدريب القتالي الأساسي في أكاديمية توليدو للمشاة، في حين سيأخذ الجنود العشرون الباقون دورة أساسية في فوج المدفعية المضادة للطائرات في قاعدة إل كوبرو العسكرية لتلقي التدريب على التعامل مع أنظمة الدفاع الصاروخي هوك.

وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول، أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية أنها تخطط لتدريب نحو 2400 جندي أوكراني سنويا.