مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتزم نشر مفتشين في جميع محطات الطاقة النووية الأوكرانية

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، يوم الأربعاء، نقلا عن مسؤولين أوكرانيين ودبلوماسيين غربيين، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يخطط لنشر مفتشين دوليين في جميع محطات الطاقة النووية الأوكرانية خلال زيارته للبلاد، الأسبوع المقبل.

موسكو – سبوتنيك . وفقا للتقرير، يخطط غروسي لتمركز اثنين أو ثلاثة من المفتشين في محطات الطاقة النووية في جنوب أوكرانيا وريفني وخملنيتسكي.

“الدولية للطاقة الذرية” تواصل قريبا مشاوراتها حول إنشاء منطقة آمنة في محطة زابوروجيه النووية

كما سيتم نشر المفتشين في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، التي أغلقت وتوقفت بعد حادث عام 1986.

ومنذ سبتمبر/أيلول، يقيم مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية على أساس التناوب، والتي خضعت لسيطرة القوات الروسية في مارس/آذار.