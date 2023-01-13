رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي يدعو وزير الخارجية الإسرائيلي لزيارة بروكسل

قال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل فونتيلز إنه دعا وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد إيلي كوهين لزيارة بروكسل لمواصلة الحوار في إطار مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفقا لما ذكرته خدمة العمل الخارجي الأوروبية (EEAS)، الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، يوم الخميس.

موسكو – سبوتنيك . وقالت الخدمة على الموقع الإلكتروني: “اتفق نائب رئيس الموارد البشرية ووزير الخارجية كوهين على الاجتماع في أقرب فرصة ممكنة لمواصلة حوارهما شخصيا، ربما في مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير. كما دعا نائب رئيس الموارد البشرية كوهين إلى بروكسل”.

الاتحاد الأوروبي يدعو وزير الخارجية الإسرائيلي لزيارة بروكسل

وفقا للبيان، فإن الجانبين “بحاجة إلى مواجهة” الصراع الأوكراني وتعاون روسيا العسكري مع إيران.

وخلال المحادثة الهاتفية بين بوريل وكوهين، “رحب كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي بتطبيع إسرائيل للعلاقات مع عدد من الدول العربية ، وكرر استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم هذا التطور وأعرب عن أمله في أن يكون لذلك تأثير إيجابي على عملية السلام في الشرق الأوسط”.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو في أوائل يناير/كانون الثاني، إن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى التعاون مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة “على أساس القيم المشتركة”، ودعا إسرائيل وفلسطين إلى تخفيف حدة التوترات، مذكرا البلدين بأهمية الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس.