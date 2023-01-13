جندي أوكراني يكشف أن كييف تخلت عن وحدته في سوليدار من دون طعام وذخيرة

موسكو – سبوتنيك . قال الجندي لشبكة “سي إن إن” الأمريكية عبر الهاتف: “حاولنا سحب أنفسنا… إذا لم يكن هناك أمر بالانسحاب اليوم، فلن يكون لدينا على الأرجح وقت للمغادرة… قيل لنا إنه سيتم سحبنا. والآن تم التخلي عنا للتو”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة بيسكوف ينفي معرفته بتفاصيل مقتل بريطاني في سوليدار

وأضاف أن “وحدته نفدت من الطعام، وكانت المياه تنفد، وكان لديها بعض الذخيرة والعديد من الجنود الجرحى”.

وتابع: “كانت عملية الإجلاء الأخيرة قبل ثلاثة أيام. كان الأمر هو الصمود حتى النهاية. إذا حكمنا من خلال أصوات المعركة، فإن جيراننا [الوحدات الأخرى] إما انسحبوا أو أمروا بالانسحاب، ولكن قيل لنا أن نصمد”.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء، إن الوحدات المحمولة جوا الروسية عزلت الأجزاء الشمالية والجنوبية من سوليدار.

وفي وقت لاحق من اليوم، قال رئيس الشركة العسكرية الخاصة لمجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، إن المدينة أصبحت تحت السيطرة الكاملة للقوات الروسية.