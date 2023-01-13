مدير مركز غاماليا الروسي: نعمل على تطوير لقاح جديد للوقاية من متحور "كراكن"

وأضاف: “لا أعرف مدى السرعة التي سينتشر بها متحور كراكن لكن يجب تصنيع اللقاح بسرعة”.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للإشراف على حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان، تسجيل أول حالة إصابة بمتحور كراكين من فيروس كورونا في روسيا في مقاطعة بينزا.

وذكرت الهيئة أنها لا تخطط لفرض أي قيود في الوقت الحالي بعد تسجيل الحالة.