مدير مركز غاماليا الروسي: نعمل على تطوير لقاح جديد للوقاية من متحور "كراكن"

أكد مدير مركز غاماليا الروسي للأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر غينتسبورغ، أن خبراء المركز يعملون على تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا، ويوفر الوقاية من المتحورات الجديدة للفيروس بما في ذلك متحور “كراكن”.
موسكو – سبوتنيك. وقال غينتسبورغ في تصريح لـ”سبوتنيك”: “نعم، تم البدء في تجميع لقاح جديد… سيكون اللقاح مضادا لمتحور كراكن والمتحورات الأخرى”.
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25 يناير 2022, 19:22 GMT
وأضاف: “لا أعرف مدى السرعة التي سينتشر بها متحور كراكن لكن يجب تصنيع اللقاح بسرعة”.
وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للإشراف على حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان، تسجيل أول حالة إصابة بمتحور كراكين من فيروس كورونا في روسيا في مقاطعة بينزا.
وذكرت الهيئة أنها لا تخطط لفرض أي قيود في الوقت الحالي بعد تسجيل الحالة.
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