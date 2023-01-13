الولايات المتحدة ترسل الدبابات على نطاق واسع إلى أوروبا الشرقية

بدأت الدبابات والمركبات القتالية الأمريكية في الوصول، يوم الأربعاء، إلى ميناء فليسينجين الهولندي، لتتوجه لاحقًا إلى بولندا وليتوانيا في إطار جهود تعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو.

وقال العقيد روبرت كيلام، المسؤول عن العملية من الجانب الأمريكي، إن “نحو 1250 وحدة من المعدات العسكرية ستصل إلى هذا الميناء”.

في ديسمبر/كانون الأول، نقلت الولايات المتحدة ب نحو 700 مركبة قتالية إلى بولندا، بما في ذلك دبابات أبرامز. تم تنفيذ ذلك في إطار برنامج “حل الأطلسي”. بدأ في عام 2014، ويهدف إلى تعزيز الوجود الأمريكي في أوروبا. ترسل بعض أجزاء الجيش الأمريكي وحدات منفصلة إلى أوروبا في إطار العملية، وتنشر في دول الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.