الطاقة الروسية توافق على توريد 300 ألف طن من النفط الكازاخستاني إلى ألمانيا

قال المكتب الصحفي لشركة نقل النفط الكازاخستانية، كاز ترانس أويل، يوم الجمعة، إن وزارة الطاقة الروسية وافقت على عبور 300 ألف طن من نفط كازاخستان إلى ألمانيا باستخدام نظام خطوط أنابيب شركة الطاقة الروسية، ترانس نفط، في الربع الأول من عام 2023.

ألماتي – سبوتنيك . وقال المكتب في بيان: “تلقت الشركة المساهمة “كاز ترانس أويل” تأكيدا من وزارة الطاقة في روسيا الاتحادية لشحن 300 ألف طن من النفط الكازاخستاني في الربع الأول من عام 2023، عبر الخطوط الرئيسية لنظام خط أنابيب النفط في “ترانس نفط” في اتجاه نقطة تسليم النفط “أداموفا زاستافا” لمزيد من التسليم إلى ألمانيا”. كازاخستان والولايات المتحدة تسعيان لتكثيف الحوار السياسي بينهما وقال المكتب إن التأكيد المقابل مدرج في الجدول الزمني لعبور النفط لدول رابطة الدول المستقلة عبر أراضي روسيا عبر نظام خطوط أنابيب النفط الرئيسية الذي وافقت عليه الوزارة. وجاء في البيان أن العبور سيتم في إطار الاتفاق المقابل بين كازاخستان وروسيا ابتداءً من 7 يونيو/حزيران 2002.

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