بنك الكويت المركزي يكذب تقارير تزعم إصداره شيكا بمليار دولار لصالح الرئيس المصري

انتشر أخيرا على مواقع التواصل الاجتماعي تقارير وصورة شيك مفبركة بقيمة 350 مليون دينار كويتي (نحو 1.14 مليار دولار) زعموا أنه كان باسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وفي صورة الشيك المزعوم المتداولة يظهر أنه صادر عن البنك المركزي الكويتي، وأنه قد تم سحبه عام 2013.

شيك من الكويت إلى السيسي ب 350 مليون دينار كويتي.. شيك مزور فيك

واللي زوره نفس منطق الفريق سامي عنان مع ثورة 11-11 و الإنقلاب يترنح

هذا يجعل الناس ينامون على الأوهام ويصحون على الواقع المرير

طيب خلي حد يكتب لك اسم البنك بالإنجليزي زي العربي ويحط لك الرقم المرجعي له pic.twitter.com/bQQFGKptot — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) January 10, 2023

وبدوره، قال البنك المركزي الكويتي في بيان رسمي، الخميس، إنه “في ضوء ما يتم تناوله من بيانات مغلوطة في إحدى القنوات الإعلامية الخارجية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود شيك مصدّر ومسحوب على بنك الكويت المركزي بتاريخ 26/7/2013 بمبلغ 350 مليون دينار كويتي، فإن بنك الكويت المركزي يؤكد بأن ما يتم تداوله من بيانات بهذا الشأن غير صحيحة”.

وأضاف أن “صورة الشيك المعروضة وما تضمنته من بيانات لا تتطابق وشيكات بنك الكويت المركزي”.

توضيح من بنك الكويت المركزي pic.twitter.com/qJOsOsWgT6 — بنك الكويت المركزي | CBK (@CentralBank_KW) January 12, 2023

وتابع: “وعليه فإن بنك الكويت المركزي يؤكد عدم صحة ما يتم تداوله من بيانات ويسترعي تحري الدقة في نشر وتداول المعلومات”.