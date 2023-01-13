أمريكا: تعطل حركة الطيران كان نتيجة "خطأ بشري"

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن سبب الخلل الذي وقع في نظام البيانات، وأدى لوقف رحلات جوية داخلية في الولايات المتحدة، الأربعاء الماضي، لعدة ساعات، كان خطأ بشريا.

وكانت الإدارة قد أكدت، في وقت سابق، أن سبب الخلل كان حدوث تلف في أحد الملفات.

وذكرت الإدارة في بيان أنه “أتضح أن ملف قاعدة البيانات تضرر من قبل موظفين لم يتبعوا التعليمات اللازمة. لكن في الوقت الراهن بات النظام يعمل بشكل طبيعي”.

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كانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الأربعاء الماضي، عن وجود خلل في نظام التنبيه، المسؤول عن إرسال معلومات في الوقت الفعلي إلى الطيارين حول مخاطر الطيران والقيود.

وقررت إدارة الطيران الأمريكية تأجيل إقلاع جميع الرحلات الداخلية لنحو 90 دقيقة إلى أن تم إصلاح العطل.