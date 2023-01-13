دراسة: الآباء أكبر عمرا من الأمهات منذ 250 ألف عام

اكتشف العلماء طريقة جديدة لتحديد متوسط الأعمار التي تزاوج فيها الرجال والنساء عبر تاريخ التطور البشري، حيث اكتشف العلماء أن لآباء كانوا أكبر عمرا في سن الزواج من الأمهات منذ 250 ألف عام.

وأفاد موقع “سيانس أليرت” العلمي، أنه من خلال دراسة طفرات الحمض النووي في البشر المعاصرين، اكتشفوا نافذة تسمح لهم بإلقاء نظرة خاطفة على 250 ألف سنة إلى الوراء.

وقال المؤلف المشارك للدراسة ماثيو هان، عالم الجينوم في جامعة إنديانا بلومنغتون: “من خلال بحثنا عن الإنسان الحديث، لاحظنا أنه يمكننا التنبؤ بالعمر الذي ينجب فيه الناس أطفالا من أنواع طفرات الحمض النووي التي تركوها لأطفالهم، ثم طبّقنا هذا النموذج على أسلافنا البشريين لتحديد العمر الذي أنجبه أسلافنا”.

ووجد العلماء أنه على مدار الـ 250 ألف عام الماضية، كان متوسط ​​عمر الإنسان في مرحلة الإنجاب 26.9 عاما. بالنسبة للسياق التاريخي يقدر العلماء أن أن أول ظهور للجنس البشري الأول كان قبل 300 ألف عام.

فجوة عمرية قديمة بين الآباء والأمهات

ووجدت الدراسة أن متوسط ​​عمر الأباء كان دائمًا أكبر من متوسط عمر ​​الأمهات، حيث يصبح الرجال آباء في عمر 30.7 عاما، مقابل 23.2 عاما للنساء.

وأضاف الباحثون أن الفجوة العمرية تضاءلت في الخمسة آلاف عام الماضية، مشيرين إلى أن أحدث تقديرات الدراسة تشير إلى أن متوسط ​​العمر عندما تصبح المرأة أمًّا الآن هو 28 عاما. يقترحون أن هذا الاتجاه مدفوع إلى حد كبير بالنساء اللائي ينجبن أطفالًا في سن أكبر.

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بصرف النظر عن الارتفاع الأخير في عمر الأم، وجدت الدراسة اتساقًا ملحوظًا في متوسط ​​عمر الآباء الجدد طوال فترة وجود جنسنا البشري. يقول الفريق إنه لم يزد بشكل مطرد منذ عصور ما قبل التاريخ، على الرغم من تقلبه مع مرور الوقت.

يبدو أن متوسط ​​العمر عند الحمل قد انخفض منذ حوالي 10000 عام، وبما أن ذلك سيتزامن تقريبًا مع ظهور الزراعة وفجر الحضارة، يقول الباحثون إنه قد يكون مرتبطًا بالنمو السكاني السريع في ذلك الوقت.

يعود التاريخ المسجل إلى بضعة آلاف من السنين فقط في أحسن الأحوال، ومن الصعب الحصول على معلومات واسعة على مستوى السكان مثل هذه من الأدلة الأثرية وحدها.

لكن أسرار أسلافنا كامنة أيضًا داخل كل واحد منا اليوم، وهذه هي الطريقة التي عثر بها هان وزملاؤه على طريقة لتحديد عمر الوالدين حتى الآن.

تستفيد الدراسة الجديدة من اكتشاف طفرات de novo – تغييرات الحمض النووي التي تظهر لأول مرة في أحد أفراد الأسرة، والتي تظهر تلقائيا بدلا من أن يتم توريثها من خلال شجرة العائلة.

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أثناء العمل في مشروع آخر يتضمن هذه التغييرات الجينية الجديدة وآباء من أعمار معروفة، لاحظ الباحثون نمطًا مثيرًا للاهتمام. استنادًا إلى بيانات من آلاف الأطفال، يعتمد نمط وأعداد الطفرات الجديدة التي تتشكل في الوالدين قبل انتقالها إلى أطفالهم على عمر كل والد عند الحمل. وسمح هذا للباحثين بتقدير أوقات جيل الذكور والإناث منفصلة عبر 250000 سنة.

وقال ريتشارد وانغ، المؤلف المشارك في الدراسة وعالم علم الوراثة في جامعة إنديانا، إن “هذه الطفرات من الماضي تتراكم مع كل جيل وتوجد في البشر اليوم”، مضيفا: “يمكننا الآن تحديد هذه الطفرات، ونرى كيف تختلف بين الآباء والأمهات، وكيف تتغير وفقًا لعمر الوالدين”.

لاحظ الباحثون أن الأبحاث السابقة استخدمت أيضًا أدلة وراثية لتقدير طول الجيل بمرور الوقت، لكنها اعتمدت عادةً على مقارنات بين الحمض النووي الحديث والعينات القديمة التي تم حساب متوسطها بين الجنسين وعبر 40.000 إلى 45.000 سنة الماضية.

يقول وانغ: “يتم تجميع قصة التاريخ البشري معًا من مجموعة متنوعة من المصادر: السجلات المكتوبة، والاكتشافات الأثرية، والحفريات، وما إلى ذلك. جينوماتنا، الحمض النووي الموجود في كل خلية من خلايانا، يقدم نوعًا من المخطوطة لتاريخ التطور البشري”.