الخارجية الصينية تحث لندن على التخلي عن "الأحلام الاستعمارية"

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، في إفادة صحفية اليوم الجمعة، أن هونغ كونغ جزء من الصين، وعلى المملكة المتحدة أن تكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين وأن تنحي جانبا “أحلام الاستعمار”.

وقال: “نود أن نؤكد مرة أخرى أن الجانب البريطاني يتجاهل حقيقة أن هونغ كونغ عادت منذ فترة طويلة إلى وطنها، وينشر ما يسمى بالتقرير نصف السنوي حول قضية هونغ كونغ عامًا بعد عام، ويتدخل بشكل فاضح في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية لجمهورية الصين الشعبية، وينتهك بشكل خطير القانون الدولي والأعراف الأساسية والعلاقات الدولية، تعرب الصين عن استيائها الشديد واحتجاجها القوي”.

ودعا وانغ وين بين المملكة المتحدة إلى “التخلي عن الأحلام القديمة للاستعمار”، واحترام سيادة الصين، والتوقف عن التدخل في شؤون هونغ كونغ والسياسات الداخلية للصين.

وشدد الدبلوماسي أيضًا على أنه منذ عودة هونغ كونغ، لم يعد للمملكة المتحدة سيادة أو سلطة إدارية أو سيطرة على هونغ كونغ. وأضاف وانغ أن الأساس القانوني لإدارة هونغ كونغ من الحكومة الصينية هو الدستور الصيني والقانون الأساسي لهونغ كونغ، وليس الإعلان الصيني البريطاني المشترك.

في وقت سابق، اتهمت المملكة المتحدة الصين بانتهاك الإعلان الصيني البريطاني المشترك بشأن نقل هونغ كونغ إلى الصين، الذي جاء في التقرير نصف السنوي لوزارة الخارجية البريطانية حول الوضع في هونغ كونغ.

تم منح جزيرة هونغ كونغ لبريطانيا العظمى بموجب معاهدة نانجينغ في عام 1842، بعد هزيمة بريطانيا العظمى للصين في حرب الأفيون الأولى. في مايو/أيار 1898، استأجر البريطانيون كامل أراضي شبه جزيرة كولون لمدة قرن تقريبًا. مع اقتراب نهاية عقد الإيجار، دخلت المملكة المتحدة والصين في مفاوضات، وفي عام 1984 تم التوقيع على إعلان بالتنازل عن هونغ كونغ إلى جمهورية الصين الشعبية في 1 يوليو/تموز 1997، منحت هونغ كونغ الحق في أن يكون لها أنظمتها التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكذلك اتباع سياسة الهجرة والضرائب المستقلة.

أعطيت الحكومة الإقليمية الحق في إبرام اتفاقيات دولية ثنائية بشكل مستقل مع دول ثالثة في مجالات التعاون الاقتصادي والثقافي. وبحسب الإعلان، يجب أن تحافظ هونغ كونغ على حكم ذاتي واسع حتى عام 2047.