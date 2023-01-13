المجر تعارض وضع "ستار حديدي" بين الشرق والغرب

وأضاف: “في الوقت نفسه، فإن الواقع هو ما هو عليه، وهذا الآن يضيف قيمة إلى التعاون بين أوروبا ومنطقة آسيا الوسطى، حيث يمكن أن تنبثق طرق النقل الجديدة والشراكات الاقتصادية من هذا التعاون، مما يسمح بالحفاظ على جانب معين من جوانب النموذج الاقتصادي القائم للتعاون بين الشرق والغرب، والذي بدوره يمكن أن يساعد أوروبا على تجنب الانهيار الاقتصادي”.