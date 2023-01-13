المجر تعارض وضع "ستار حديدي" بين الشرق والغرب

صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن بلاده لا تؤيد فكرة الحرب الباردة الجديدة و”الستار الحديدي” بين دول الشرق والغرب، مضيفًا أنه يعتقد أنه من أجل تجنب الانهيار الاقتصادي، يجب على أوروبا تطوير التعاون مع آسيا في الوضع الجيوسياسي الحالي.
وقال سيارتو، متحدثًا في مؤتمر صحفي مع الأمين العام الجديد لمنظمة الدول التركية (OTG) كوبانيشبيك أوموراليف، اليوم الجمعة: “نظرا لموقعنا الجغرافي، فقد اعتبرنا دائما التعاون بين أوروبا وآسيا أمرا مهما. لطالما كان النموذج الأوروبي الآسيوي للتعاون الاقتصادي أساسا مهما للتنمية الاقتصادية الديناميكية للمجر وأوروبا كلها… نحن المجريون هنا في أوروبا الوسطى لا نريد حربا باردة جديدة ولا نريد ستارا حديديا جديدا ولا نريد مواجهة طويلة الأمد بين الشرق والغرب ولا نريد عزل الشرق والغرب”.
وأشار وزير الخارجية المجري إلى أنه بسبب الصراع في أوكرانيا، أصبحت بعض طرق الإمداد مستحيلة، لذلك “من الضروري إنشاء طرق جديدة وسلاسل إمداد جديدة للحفاظ على النموذج الاقتصادي الحالي”.
وأضاف: “في الوقت نفسه، فإن الواقع هو ما هو عليه، وهذا الآن يضيف قيمة إلى التعاون بين أوروبا ومنطقة آسيا الوسطى، حيث يمكن أن تنبثق طرق النقل الجديدة والشراكات الاقتصادية من هذا التعاون، مما يسمح بالحفاظ على جانب معين من جوانب النموذج الاقتصادي القائم للتعاون بين الشرق والغرب، والذي بدوره يمكن أن يساعد أوروبا على تجنب الانهيار الاقتصادي”.
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وفي وقت سابق ، قال إن دول الشرق هي محرك التغيرات الاقتصادية الكبرى في العالم، ومن الضروري الاعتراف بحقيقة اندماج اقتصادات الغرب والصين.
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