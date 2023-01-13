الرئيس التونسي يجري جولة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الجمعة، جولة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس.

وأوضحت قناة “نسمة” التونسية أن قيس سعيد، أجرى جولته بعد ظهر اليوم الجمعة، حيث شملت شارع الحبيب بورقيبة والمدينة العتيقة بتونس العاصمة.

يذكر أن شارع الحبيب بورقيبة، كان قد شهد، أمس الخميس، خروج أعداد من المتقاعدين احتجاجا على تردي أوضاعهم الاجتماعية.

ويعاني أكثر من مليون متقاعد في تونس من صعوبات معيشية بسبب جراياتهم المنخفضة التي تلتهم الاقتطاعات والضرائب جزءًا كبيرا منها. وزاد غلاء الأسعار وتداعيات انفلات التضخم منذ جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.

ويشتكي المتقاعدون من تأخر صرف معاشاتهم، وعدم دفع مستحقاتهم لسنوات بذمة الصناديق الاجتماعية، وهو ما يصعّب عملية ولوجهم إلى الخدمات الأساسية وخاصة منها الصحية.