السوداني: العراق لا يحتاج لقوات من التحالف الدولي وأجهزتنا الأمنية قادرة على ردع الإرهاب

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن اجتماع اليوم مع المستشار الألماني، يؤسس لعلاقة استراتيجية مع ألمانيا.

موسكو – سبوتنيك. وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي في ألمانيا: “اجتماع اليوم، يؤسس لعلاقة استراتيجية مع ألمانيا. والحكومة وضعت التخصيصات المالية لتنفيذ مذكرات التفاهم بين البلدين”، مؤكدا حرص الحكومة على منهج العلاقات الخارجية المتوازنة”. وأضاف رئيس الوزراء: “لدينا تجربة ناجحة مع شركة سيمنز وأوضحنا رغبتنا في دخول شركات استثمارية أخرى إلى العراق، ومنح السمات للشركات جاء من أجل تذليل المعوقات لدخولهم إلى العراق”. السوداني: القوات العراقية خاضت ملحمة قل نظيرها في التاريخ لتحرير البلاد من “داعش” وأكد السوداني: “أجهزتنا الأمنية قادرة على ردع الإرهاب ووصلت إلى مرحلة من الجهوزية تمكنها من حفظ الأمن والاستقرار والعراق لا يحتاج لقوات من التحالف الدولي”. وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن “ألمانيا دعمت العراق في ملف استرداد الآثار المهربة”.

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