وزير الخارجية الإيراني: السعودية غير مستعدة حتى الآن لتطبيع العلاقات مع طهران

قال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، إن “المملكة العربية السعودية غير مستعدة ‏حتى الآن لتطبيع العلاقات مع طهران”.‏

وأشار خلال مؤتمر صحفي، في ختام زيارته إلى لبنان، اليوم الجمعة، إلى أنه “كان هناك اتفاق إيراني سعودي في قمة بغداد الأخيرة على الحوار المشترك، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى تطبيع العلاقات”، وفقا لقناة “الميادين”.

وتابع أن “إيران أجرت حتى الآن 5 جولات من الحوار مع السعودية في بغداد، ونحن مستعدون لإعادة العلاقات إلى حالتها الطبيعية”، بحسب قوله.

ولفت إلى أنه بخلاف الحوارات الثنائية، “فإن محادثات أمنية كانت تجري مع السعودية في بغداد”.

وشدد وزير الخارجية الإيراني، على أن “العلاقات الطبيعية بين طهران والرياض لا تنعكس إيجابا على إيران والسعودية فقط، وإنما على المنطقة بأكملها”.

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وعن لقائه مع الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، في لبنان، أوضح وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، في المؤتمر الصحفي أنه “تناول الكثير من المواضيع العامة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية”.

كما أكد أن “العقوبات الأمريكية على إيران غير عادلة وأحادية الجانب على طهران”.

وأشار عبد اللهيان إلى أن “هناك بعض الدول مثل العراق استطاع أن يستثني نفسه من العقوبات الأمريكية للحصول على الغاز الإيراني”.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن لقاء جمعه بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على هامش قمة “بغداد2” في الأردن.

وقال عبد اللهيان إن “وزير الخارجية السعودي أکد له استعداد الرياض لاستمرار الحوار مع إیران”، مشيرًا إلى أنه التقى أيضا على هامش الاجتماع بوزراء خارجية عمان وقطر والعراق والكويت.

وتابع الوزير أنه على الجانب السعودي تحديد كيفية اتباع نهج “بناء” تجاه إيران، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع السعودية تسير على طريق الدبلوماسية الرسمية، وأن إيران مستعدة لعودة العلاقات إلى طبيعتها.