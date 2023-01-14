النيابة البرازيلية تطلب فتح تحقيق مع الرئيس السابق على ضوء عمليات التخريب في البلاد

طلبت النيابة البرازيلية، اليوم السبت، من المحكمة العليا في البلاد بالتحقيق مع الرئيس السابق جايير بولسونارو، بعد اقتحام أنصاره مقارّ السلطة في برازيليا العاصمة في الـ8 من الشهر الجاري.

موسكو – سبوتنيك. وأوضحت النيابة العامة في بيان، بأن بولسونارو المقيم حاليا في الولايات المتحدة منذ نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول، يجب أن يخضع للتحقيق للاشتباه بأنه أحد “المحرضين المعنويين” على عمليات التخريب في البلاد.

يذكر أن أنصار بولسونارو اقتحموا حواجز الشرطة ومبنى الكونغرس الوطني قبل نحو أسبوع، في احتجاج مثير على تنصيب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

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في غضون ذلك، سافر بولسونارو إلى الولايات المتحدة عشية نهاية فترة ولايته، وتجنب تمرير الوشاح الرئاسي إلى الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عند تنصيبه. حتى الآن، لم يتم التحقيق معه رسميا بشأن أعمال التخريب يوم الأحد.