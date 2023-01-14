غوتيريش مستعد للوساطة بين موسكو وكييف لإنهاء النزاع بأسرع وقت

أعلنت روزماري دي كارلو، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، استعداد غوتيريش للوساطة بين موسكو وكييف لإنهاء النزاع بأسرع وقت ممكن.

موسكو – سبوتنيك. وقالت روزماري دي كارلو، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة: “لا يمكن لأوكرانيا وروسيا والعالم السماح باستمرار هذه الحرب. والأمين العام مستعد للمساهمة في إنهاء هذا النزاع غير المبرر وعديم المعنى، على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

وأشارت روزماري دي كارلو إلى أنه “لا يوجد أي مؤشر على وقف القتال” في أوكرانيا”.

وأضافت أنه “يتغلب الآن المنطق العسكري، ويعتبر المجال للحوار صغيرا جدا، إذا كان موجودا أصلا. لكن جميع الحروب تنتهي وهذه ستنتهي أيضا”.

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