القوات الأوكرانية تستعد لاستفزاز باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد الجنود الروس

حذرت السفارة الروسية في المملكة المتحدة، أمس الجمعة، من أن القوات الأوكرانية قد تستعد لهجوم ضد الجنود الروس باستخدام أسلحة كيميائية.

ونشرت السفارة مقطع فيديو على “تويتر”، يوم الجمعة، يظهر طائرات دون طيار وأسطوانات غاز موضوعة على طاولة، كما أن بعض أسطوانات الغاز متصل بطائرات دون طيار، كما يظهر عدد من الصناديق المملوءة بنفس أسطوانات الغاز المخزنة في الثلاجة.

وأوضحت السفارة الروسية أن مقطع فيديو نشره الجيش الأوكراني ويظهر استعدادهم لاستخدام الأسلحة الكيماوية، وربما غاز “الفوسجين” المحظور بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة، ضد الجيش الروسي.

A video published by Ukrainian military apparently shows them preparing to use #chemicalweapons, possibly #phosgene, prohibited by @UN CWC, against Russian military. Letters “OB” stand for toxic munition. This also explains why the gas cylinders need to be stored in the fridge. pic.twitter.com/eDmB43605g — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) January 13, 2023

وأضافت: “تشير الأحرف “OB” الواضحة في الفيديو إلى الذخائر السامة، وهذا يفسر أيضا سبب الحاجة إلى تخزين أسطوانات الغاز في الثلاجة”.