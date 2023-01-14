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القوات الأوكرانية تستعد لاستفزاز باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد الجنود الروس

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
حذرت السفارة الروسية في المملكة المتحدة، أمس الجمعة، من أن القوات الأوكرانية قد تستعد لهجوم ضد الجنود الروس باستخدام أسلحة كيميائية.

ونشرت السفارة مقطع فيديو على “تويتر”، يوم الجمعة، يظهر طائرات دون طيار وأسطوانات غاز موضوعة على طاولة، كما أن بعض أسطوانات الغاز متصل بطائرات دون طيار، كما يظهر عدد من الصناديق المملوءة بنفس أسطوانات الغاز المخزنة في الثلاجة.
وأوضحت السفارة الروسية أن مقطع فيديو نشره الجيش الأوكراني ويظهر استعدادهم لاستخدام الأسلحة الكيماوية، وربما غاز “الفوسجين” المحظور بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة، ضد الجيش الروسي.
وأضافت: “تشير الأحرف “OB” الواضحة في الفيديو إلى الذخائر السامة، وهذا يفسر أيضا سبب الحاجة إلى تخزين أسطوانات الغاز في الثلاجة”.
في ديسمبر/كانون الأول، قال الممثل الروسي الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ألكسندر شولغين، إن موسكو لديها معلومات تفيد بأن متعاقدين من الولايات المتحدة يساعدون في التحضير “للاستفزازات الكيماوية” في أوكرانيا.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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