مجلس الأمن الدولي يدعم عملية السلام الكولومبية

أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، مجددا بالإجماع دعمهم الكامل لعملية السلام في كولومبيا، وشددوا على أهمية معالجة انعدام الأمن في البلاد.

وأكد المجلس المكون من 15 عضوا في بيان صحفي، على أهمية ضمان التنفيذ الشامل لاتفاق السلام الموقع في 2016.

كما أكد أعضاء المجلس ترحيبهم بإحراز مزيد من التقدم في التنفيذ الشامل لاتفاق السلام بما في ذلك التقدم الهام الذي أحرز في الإصلاح الريفي الشامل.

وقال الأعضاء في البيان، إن “معالجة انعدام الأمن تظل أمرا حيويا لتوطيد السلام في كولومبيا”، مشيرين إلى أن الموافقة على سياسة عامة وتنفيذها بشأن تفكيك الجماعات المسلحة غير الشرعية والمنظمات الإجرامية ستكون خطوة مهمة نحو الحد من العنف.

وأشاد الأعضاء بإعلان الحكومة الكولومبية وقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر مع الجماعات المسلحة، آملين أن يسهم ذلك في تحقيق السلام الشامل في البلاد.

الحكومة الكولومبية تعلق وقف إطلاق النار مع مقاتلي جيش التحرير الوطني