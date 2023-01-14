أوكرانيا: 127 مليار دولار خسائر البنية التحتية في البلاد

أكدت نائبة وزير الخارجية الأوكرانية الأولى، أمينة جاباروفا، اليوم السبت، أن حجم خسائر البنية التحتية في البلاد، تجاوز 127 مليار دولار أمريكي.

موسكو – سبوتنيك. وقالت جاباروفا، في اجتماع مجلس الأمن: “وفقًا لآخر التقديرات، بلغ إجمالي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية في أوكرانيا أكثر من 127 مليار دولار”.

هذا وأعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، في وقت سابق، أن أضرار البنية التحتية تجاوزت 700 مليار دولار.

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