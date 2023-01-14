بيتكوين ترتفع بأكثر من 11% وتتجاوز 20 ألف دولار

ارتفع سعر البيتكوين، أكبر عملة مشفرة، إلى أكثر من 20800 دولار، يوم السبت، مواصلاً المسار الصعودي بعد أعلى ارتفاع شهري في وقت سابق من هذا الأسبوع، حسبما أظهرت بيانات التداول.

اعتبارًا من (01:48 بتوقيت غرينتش ، تم تداول بيتكوين بنحو 20860 دولارًا في بورصة العملات المشفرة “بينانس”، وزادت القيمة بأكثر من 11% خلال الـ 24 ساعة الماضية. وفقًا لبوابة “CoinMarketCap” التي تحسب متوسط السعر في أكثر من 20 بورصة، ارتفعت قيمة بيتكوين بنسبة 11.01%، لتصل إلى متوسط 20840 دولارًا. يوم الخميس، ارتفع سعر البيتكوين إلى أكثر من 18000 دولار، ووصل إلى أعلى قيمة له في شهر تقريبًا وسط أنباء تفيد بأن محامي بورصة العملات المشفرة المنهارة “FTX” استعادوا نحو 5 مليارات دولار في أصول مختلفة.

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